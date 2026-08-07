Владимир Зеленский впервые за время каденции прибыл в Сербию. Фото:

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Президент України Володимир 7 серпня прибув до Сербії з офіційним візитом.

Сьогодні та завтра, 8 серпня, у глави держави та його команди заплановані перемовини з президентом Сербії Александром Вучичем та прем'єр-міністром Джуро Мацутом. Обговорять розширення економічних зв’язків між країнами, відносини з Євросоюзом та «інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання». Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги, — йдеться у дописі.

Як відомо, це перший візит Зеленського до Сербії за час повномасштабної війни та його президентства. У липні Вучич відвідав Київ. Однак сербський лідер тоді не приєднався до спільної декларації саміту «Південно-Східна Європа — Україна» про підтримку України та посилення тиску на країну-агресора РФ.

Нагадаємо, 29 липня президент України Володимир Зеленський у Любліні зустрівся в премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили багато двосторонніх питань, і серед них— історичний діалог між державами. Також обговорили захист українських міст і громад від жорстоких російських ударів.