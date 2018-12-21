Медики заставили музыканта играть на гитаре во время операции. Фото: Soulpost

https://racurs.ua/n115964-mediki-zastavili-muzykanta-igrat-na-gitare-vo-vremya-operacii.html

Racurs.ua

В Южно-Африканской Республике врачи проводили опасную операцию на головном мозге музыканта. Чтобы сохранить гитаристу способность двигать пальцами, медики предложили ему играть на музыкальном инструменте во время операции.

Муса Манзиани, которому удаляли опухоль головного мозга, согласился на предложение хирургов, передает «ВВС Україна».

Джазовому музыканту было важно не потерять умение играть на гитаре без малейшего тремора, чтобы продолжить выступления на сцене после операции, в связи с чем он обратился к медикам с просьбой сохранить двигательные функции конечностей.

Нейрохирурги нашли такую возможность. Они предложили мужчине быть в сознании во время длительной операции и играть на гитаре все шесть часов.

По словам ведущего нейрохирурга доктора Эникера, отказ от общей анестезии был необходим для того, чтобы проверить каждую область мозга, а также успешно удалить опухоль и минимизировать последствия от операции.

Музыкант все еще находится на терапии, но решительно настроен вернуться на сцену после полного выздоровления.

Как ранее сообщалось, в конце августа текущего года от рака головного мозга умер сенатор США Джон Маккейн. Друг Украины и враг Путина прожил 81 год. Медики предлагали ему бороться с болезнью, но Маккейн отказался от изнурительного лечения.