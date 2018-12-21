Обмен пленными: Украина предложила дату, но Россия не хочет менять «всех на всех»

Обмен пленными между Украиной и Россией. Фото: Апостроф

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Украина предлагает России провести обмен заложниками 5 января 2019 года. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она утверждает, что обмен хотят провести по формуле «72 на 19» и «22 на 22». Украина готова отдать боевикам так называемых ДНР и ЛНР 72 сепаратистов в обмен на 19 украинцев, удерживаемых на оккупированных территориях. Также готовы обменять 22 россиян, задержанных и осужденных в Украине, на 22 украинских политзаключенных. Геращенко подчеркнула, что Украина уже направила ОБСЕ очередное предложение об обмене.

В ответ на это в Кремле заявили, что Украина и Россия не могут договориться об обмене по формуле «всех на всех», так как удерживаемые лица принадлежат к разной классификации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он утверждает, что президент России Владимир Путин заинтересован в возвращении россиян, но будут ли их обменивать на захваченных в плен украинских моряков, будет решать суд.

Песков подчеркнул, что эта работа ведется, и добавил, что ею занимается лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Напомним, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. заявил, что Москва не проявляет инициативы по обмену пленными.