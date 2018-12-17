Россия не заинтересована в обмене пленными. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n115760-rossiya-ne-zainteresovana-v-obmene-plennymi-volker.html

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Москва не проявляет инициативы по обмену пленными. Это хорошо видно на примере военнопленных моряков. Об этом сегодня во время брифинга для представителей СМИ в Брюсселе рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По мнению Волкера, это демонстрация желания России использовать их в качестве заложников, для того, чтобы оказать давление на правительство Украины. Со своей стороны Украина изъявляет желание осуществить обмен пленными. Волкер выразил надежду, что он состоится.

«Конфликт на востоке Украины продолжается. Каждую ночь происходят обстрелы, в частности, артиллерийские. И это должно прекратиться», — заявил Волкер.

США вместе с Францией и Германией были привлечены к переговорному процессу. Но не наблюдается отвода российской техники и военнослужащих, поэтому этот конфликт продолжается, отметил Волкер.

«Позиция США заключается в том, что мы хотим видеть мир, мы хотим видеть охрану населения, которое там проживает, свободный доступ гуманитарных организаций, возможность для людей вернуться в свои дома и возвращение этих территорий под контроль Украины. Мы выступаем за проведение настоящих выборов в этом регионе, а не тех, которые провела Россия в ноябре. Санкции против России должны остановить ее от дальнейших шагов по эскалации ситуации», — объявил позицию Штатов Волкер.

Напомним, что Волкер заявил, что Москва перешла к открытой эскалации конфликта с Украиной.