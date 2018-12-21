Российский ракетный фрегат. Фото: MilitaryArms.ru

https://racurs.ua/n115970-rossiya-perebrosila-v-azovskoe-more-raketnyy-fregat-reuters.html

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Россия отправила в Азовское море ракетный фрегат, корабль уже увидели вблизи Феодосии. Об этом 21 декабря со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.

Отмечается, что фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму. Очевидцы сообщают, что на борту корабля есть вертолет.

Как пишет Телеграм-канал «Караульный», фрегат имеет на борту неплохое вооружение: два торпедных аппарата калибром 533 мм, реактивный противоторпедный бомбомет, автоматическую 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190, ракеты «Калибр-НК» или сверхзвуковой комплекс «Оникс».

Кроме того, корабль вооружен двумя вертикальными пусковыми установками по 12 зенитных ракет комплекса «Штиль-1» к каждой и двумя шестиствольными пушками АК-630М.

В то же время Telegram-канал WarGonzo сообщает, что в направлении Азова движется сторожевой корабль «Адмирал Григорович», который

«выполняет плановые задачи» в Черноморской акватории.

Напомним, в Азовском море Россия сосредоточила большую группу кораблей и катеров, их численность постоянно растет.

Представители Государственной пограничной службы Украины еще в октябре завиляли, что РФ перебросила в Азовское море 120 кораблей и катеров пограничной службы Федеральной службы безопасности России.