В Киеве пьяный полицейский напал на 12-летнюю девочку и отобрал телефон

В Киеве полицейский напал на 12-летнюю девочку. Фото: dnepr.info

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Racurs.ua

В Киеве полицейский в общественном месте напал на девочку-подростка. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Инцидент произошел вчера, 20 декабря, около 18.00 в одном из столичных скверов. Полицейский действовал не один — с ним был его приятель. Правоохранитель, который на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку, отобрав у нее мобильный телефон.

Установлено, что подозреваемый работает в Главном управлении Национальной полиции Киева и имеет звание сержанта.

Полицейского задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом). Также сообщается, что в расследовании принимает участие и Генеральная прокуратура Украины.

На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, ранее в Киеве патрульный напал на автомобиль граждан и разбил лобовое стекло. Как оказалось в ходе расследования, это было не первое проявление агрессивных действий полицейского — прежде он с коллегой избил мужчину, который вызвал правоохранителей на место происшествия.