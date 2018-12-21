Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Госпіталізацію у психлікарню недієздатних осіб за згодою органів опіки визнано неконституційною / Фото: smolnews.ru

Конституційний суд вивів за межі закону госпіталізацію у психлікарню недієздатних осіб за згодою органів опіки

21 гру 2018, 14:59
999

Конституційний суд визнав такою, що суперечить Основному закону, норму щодо госпіталізації у психіатричну лікарню недієздатних громадян за рішенням (згодою) органів опіки. Відповідне рішення від 20 грудня оприлюднено на сайті КС.

З відповідним поданням до Конституційного суду звернулася уповноважений Верховної Ради з прав людини, яка просила перевірити на відповідність Конституції положень ч. 1 ст. 13 закону «Про психіатричну допомогу». Зокрема, у шостому реченні ч. 1 ст. 13 закону зазначено, що особа, яка визнана недієздатною, госпіталізується до психіатричного закладу за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке приймається не пізніше 24 годин з моменту звернення до цього органу законного представника зазначеної особи і може бути оскаржено згідно із законом, зокрема й у суді.

Конституційний суд погодився із клопотанням омбудсмена про те, що порядок госпіталізації недієздатних осіб без рішення суду позбавляє таких громадян конституційних гарантій захисту їхніх прав і свобод.

КС визнав норми шостого речення ч. 1 ст. 13 зазначеного закону неконституційними.

Рішення Конституційного суду є обов’язковим, остаточним та таким, що не підлягає оскарженню.

Рекомендуємо також матеріал «Ракурсу» «Справа психіатричної лікарні як приклад порушення прав людини».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше