Конституційний суд вивів за межі закону госпіталізацію у психлікарню недієздатних осіб за згодою органів опіки

Госпіталізацію у психлікарню недієздатних осіб за згодою органів опіки визнано неконституційною / Фото: smolnews.ru

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Конституційний суд визнав такою, що суперечить Основному закону, норму щодо госпіталізації у психіатричну лікарню недієздатних громадян за рішенням (згодою) органів опіки. Відповідне рішення від 20 грудня оприлюднено на сайті КС.

З відповідним поданням до Конституційного суду звернулася уповноважений Верховної Ради з прав людини, яка просила перевірити на відповідність Конституції положень ч. 1 ст. 13 закону «Про психіатричну допомогу». Зокрема, у шостому реченні ч. 1 ст. 13 закону зазначено, що особа, яка визнана недієздатною, госпіталізується до психіатричного закладу за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке приймається не пізніше 24 годин з моменту звернення до цього органу законного представника зазначеної особи і може бути оскаржено згідно із законом, зокрема й у суді.

Конституційний суд погодився із клопотанням омбудсмена про те, що порядок госпіталізації недієздатних осіб без рішення суду позбавляє таких громадян конституційних гарантій захисту їхніх прав і свобод.

КС визнав норми шостого речення ч. 1 ст. 13 зазначеного закону неконституційними.

Рішення Конституційного суду є обов’язковим, остаточним та таким, що не підлягає оскарженню.

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