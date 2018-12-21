Розкрадання коштів для внутрішньо переміщених осіб в Київській області: НАБУ розкрило подробиці справи

Розкрадання коштів для внутрішньо переміщених осіб

https://racurs.ua/ua/n115976-rozkradannya-koshtiv-dlya-vnutrishno-peremischenyh-osib-v-kyyivskiy-oblasti-nabu-rozkrylo.html

Racurs.ua

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) завершило досудове розслідування за підозрою керівника Служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації в розкраданні коштів, які виділені для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив прес-центр НАБУ.

Слідчі встановили, що Європейський Союз надав грант у сумі понад 1,85 млн євро для реалізації заходів з тимчасового розміщення та розселення внутрішньо переміщених осіб в Україні. На ці кошти повинні були облаштувати соціальне житло для внутрішньо переміщених родин з дітьми у Київській області.

Посадовець Київської облдержадміністрації, знав, що обраний ним об'єкт нерухомості перебуває у приватній власності, але уклав грантову угоду та використав кошти. Він підписав низку договорів про здійснення капітального ремонту цієї будівлі.

У грудні 2017 року прокурори Генеральної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). У січні 2018 року за розслідування взялося НАБУ.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали сина народного депутата в рамках справи про розкрадання коштів «Ощадбанку».