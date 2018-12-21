Напад на Charlie Hebdo: затримано підозрюваного в організації атаки

Затримано підозрюваного в організації нападу на редакцію CharlieHebdo. Фото: cont.ws

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Racurs.ua

Підозрюваний в організації збройного нападу на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo («Шарлі Ебдо») Петер Шериф затриманий на сході Африки у Джибуті.

Правоохоронні органи Франції стверджують, що Шериф із кінця 1990-х років близько товаришував з братами Куаші, які в січні 2015 року вчинили теракт у редакції журналу, внаслідок чого загинули 12 осіб. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За даними правоохоронців, Шериф, відомий під псевдонімом Абу Хамза, займав високу позицію в екстремістському угрупованні «Аль-Каїда». Також він займався фізичною підготовкою французьких ісламістів до збройних нападів у Європі.

Нагадаємо, майже чотири роки тому терористи увірвалися до редакції французького сатиричного журналу Charlie Hebdo, відомого своїми карикатурами, і вбили 12 осіб. Ймовірною причиною атаки стало те, що видання публікувало карикатури на іслам і пророка Магомета.

Між тим, у березні 2018 року на сторінках видання висміяли вибори в Росії, присвятивши цьому цікаву карикатуру.