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Полиция охраняет общественный порядок в Барселоне. Фото: flickr.com
Митинги в Барселоне переросли в столкновения с полицией, протестующие строят баррикады (ВИДЕО)https://racurs.ua/n115978-mitingi-v-barselone-pererosli-v-stolknoveniya-s-policiey-protestuuschie-stroyat-barrikady-video.htmlRacurs.ua
В Барселоне сторонники независимости Каталонии устроили масштабные акции протеста. Они выступают против заседания в городе совета министров Испании. Об этом 21 декабря сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Associated Press.
Сепаратисты заблокировали десятки автомобильных дорог в столице Каталонии.
Также участники акции протеста начали строить баррикады, переворачивают мусорные контейнеры, ломают железное ограждение и светофоры. Когда правоохранители вмешались, то митингующие забросали их камнями. Силовики задержали четырех нарушителей.
Ранее полиция задержала злоумышленника, у которого изъяли соляную кислоту и предметы, с помощью которых можно изготовить «коктейль Молотова».
На одном из проспектов участники акций протеста попытались прорвать полицейский кордон, но стражи порядка применили против них резиновые дубинки.
Напомним, 29 сентября, в Барселоне полицейский союз организовал марш в честь сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии, которые охраняли избирательные участки в прошлом году во время референдума о независимости. Во время марша сторонники независимости Каталонии устроили стычки с правоохранителями.