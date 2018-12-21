Митинги в Барселоне переросли в столкновения с полицией, протестующие строят баррикады (ВИДЕО)

Полиция охраняет общественный порядок в Барселоне. Фото: flickr.com

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В Барселоне сторонники независимости Каталонии устроили масштабные акции протеста. Они выступают против заседания в городе совета министров Испании. Об этом 21 декабря сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Associated Press.

Сепаратисты заблокировали десятки автомобильных дорог в столице Каталонии.

Также участники акции протеста начали строить баррикады, переворачивают мусорные контейнеры, ломают железное ограждение и светофоры. Когда правоохранители вмешались, то митингующие забросали их камнями. Силовики задержали четырех нарушителей.

Ранее полиция задержала злоумышленника, у которого изъяли соляную кислоту и предметы, с помощью которых можно изготовить «коктейль Молотова».

На одном из проспектов участники акций протеста попытались прорвать полицейский кордон, но стражи порядка применили против них резиновые дубинки.

Напомним, 29 сентября, в Барселоне полицейский союз организовал марш в честь сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии, которые охраняли избирательные участки в прошлом году во время референдума о независимости. Во время марша сторонники независимости Каталонии устроили стычки с правоохранителями.