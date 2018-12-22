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Ракурс

Массовые беспорядки в Барселоне: в столкновениях пострадали 62 человека (ВИДЕО)

22 дек 2018, 08:58
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В Барселоне в результате столкновений пострадали 62 человека. Об этом сообщает AFP.

По информации издания, в мирном марше в Каталонии участвовали почти 40 тыс. лиц. Однако, были и такие, которые устраивали провокации — бросали в полицейских металлические барьеры и камни. Вследствие этого возникли массовые драки с правоохранителями.

Во время столкновений с участниками акций протеста травмы и ранения получили 35 сотрудников полиции.

В Каталонию испанские власти перебросили дополнительные силы полиции, правоохранители должны следить за правопорядком в регионе.

На заседании испанского правительства, которое состоялось в Барселоне, власти одобрили повышение минимальной заработной платы на 22%, повышение зарплаты государственным служащим. Кроме того, было объявлено об инвестициях в инфраструктурные проекты в Каталонии.

Напомним, 21 декабря в Барселоне сторонники независимости Каталонии устроили масштабные акции протеста и таким образом выступали против заседания в городе совета министров Испании.

Сепаратисты заблокировали десятки автомобильных дорог в столице Каталонии. Также участники акции протеста строили баррикады, переворачивали мусорные контейнеры, ломали железные ограды и светофоры. Во время акции протеста были зафиксированы столкновения, полиция применила против митингующих силу.


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