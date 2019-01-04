Выборы президента Украины: решение ЦИК о закрытии избирательных участков в России пытаются отменить через суд (ДОКУМЕНТ)

ЦИК решила закрыть пять избирательных участков в России, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n116481-vybory-prezidenta-ukrainy-reshenie-cik-o-zakrytii-izbiratelnyh-uchastkov-v-rossii-pytautsya.html

Racurs.ua

Возглавляемая народным депутатом Украины Евгением Мураевым партия «Наши» подала в суд на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Через суд политсила пытается добиться отмены недавнего решения ЦИК о переносе всех пяти расположенных в России избирательных участков на территории других стран — Грузии, Казахстана и Финляндии. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Соответствующий иск подан в Шестой апелляционный административный суд Киева.

В России избирательные участки располагались на территории посольства Украины в Москве и консульств в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

По мнению Мураева, ЦИК не имела оснований закрывать эти участки. Политик отмечает, что на территории России могут находиться до 2,5 млн граждан Украины, а в целом за рубежом — 9 млн избирателей.

В закрытии участков Мураев видит нарушение Конвенции о защите прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах.

Напомним, в июне в отношении Мураева Генпрокуратура открыла производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Причиной этого стало высказывание политика относительно незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого Мураев назвал террористом. Позже в Фейсбуке он написал, что не называл Сенцова террористом, поскольку «не видел материалов дела и не является судом».