Вибори президента України: рішення ЦВК про закриття виборчих дільниць у Росії намагаються скасувати через суд (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n116481-vybory-prezydenta-ukrayiny-rishennya-cvk-pro-zakryttya-vyborchyh-dilnyc-u-rosiyi-namagautsya.htmlRacurs.ua
Очолювана народним депутатом України Євгеном Мураєвим партія «Наші» подала до суду на Центральну виборчу комісію (ЦВК).
Через суд політсила намагається добитися скасування нещодавнього рішення ЦВК щодо перенесення всіх п’яти розташованих у Росії виборчих дільниць на територію інших країн — Грузії, Казахстану та Фінляндії. Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Відповідний позов подано до Шостого апеляційного адміністративного суду Києва.
В Росії виборчі дільниці розташовувалися на території посольства України в Москві та консульств в Єкатеринбурзі, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Санкт-Петербурзі.
На думку Мураєва, ЦВК не мала підстав закривати ці дільниці. Політик зазначає, що на території Росії можуть перебувати до 2,5 млн громадян України, а загалом за кордоном — 9 млн виборці.
У закритті дільниць Мураєв вбачає порушення Конвенції про захист прав людини та Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.
Нагадаємо, у червні стосовно Мураєва Генпрокуратура відкрила провадження за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Причиною цього стало висловлювання політика стосовного незаконно утримуваного в Росії українського політв’язня Олега Сенцова, якого Мураєв назвав терористом. Пізніше у Фейсбуці він написав, що не називав Сенцова терористом, оскільки «не бачив матеріалів справи і не є судом».