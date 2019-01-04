Очевидці повідомляють про кілька лавин на Ай-Петрі, фото: «Автопартнер Крым»

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Racurs.ua

На горі Ай-Петрі, розташованій на території окупованого Криму, зійшла лавина.

Інцидент спровокував значні автомобільні затори. Про це в соцмережах повідомляють очевидці інциденту.

Зазначається, що лавин могло бути щонайменше шість, частину автотранспорту накрило снігом.

У соцмережах скаржаться, що допомога від місцевих рятувальників довгий час не надходила. Людей, які опинилися в сніговій пастці, намагалися визволяти інші учасники дорожнього руху.

Пізніше прес-служба так званого відділення МНС РФ у Криму повідомила, що на автодорогу Ялта — плато Ай-Петрі зійшла сніжна брила, через що рух транспорту там зупинився.

Зазначається, що постраждалих внаслідок цього інциденту немає, дорогу розчищають.

Водночас у відомстві запевняють, що сходження лавин не було, насправді це були снігові перемети. Проте в цьому районі продовжує зберігатися небезпека сходження лавин.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року на одне з селищ Хабаровського краю РФ зійшла лавина. Під снігом опинилися 11 осіб. Внаслідок інциденту кілька людей загинули, решту госпіталізували з важкими травмами.