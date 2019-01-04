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Очевидці повідомляють про кілька лавин на Ай-Петрі, фото: «Автопартнер Крым»
На горі Ай-Петрі в Криму зійшла лавина — очевидці (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116480-na-gori-ay-petri-v-krymu-ziyshla-lavyna-ochevydci-foto-video.htmlRacurs.ua
На горі Ай-Петрі, розташованій на території окупованого Криму, зійшла лавина.
Інцидент спровокував значні автомобільні затори. Про це в соцмережах повідомляють очевидці інциденту.
Зазначається, що лавин могло бути щонайменше шість, частину автотранспорту накрило снігом.
У соцмережах скаржаться, що допомога від місцевих рятувальників довгий час не надходила. Людей, які опинилися в сніговій пастці, намагалися визволяти інші учасники дорожнього руху.
Пізніше прес-служба так званого відділення МНС РФ у Криму повідомила, що на автодорогу Ялта — плато Ай-Петрі зійшла сніжна брила, через що рух транспорту там зупинився.
Зазначається, що постраждалих внаслідок цього інциденту немає, дорогу розчищають.
Водночас у відомстві запевняють, що сходження лавин не було, насправді це були снігові перемети. Проте в цьому районі продовжує зберігатися небезпека сходження лавин.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року на одне з селищ Хабаровського краю РФ зійшла лавина. Під снігом опинилися 11 осіб. Внаслідок інциденту кілька людей загинули, решту госпіталізували з важкими травмами.