Жертвами Голокосту стали 6 млн людей, фото: «Вікіпедія»

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Racurs.ua

Жертвами Голокосту — систематичного переслідування та знищення євреїв та ромів, а також інших етнічних та соціальних спільнот, загалом стали 6 млн осіб. Зокрема, під час операції «Рейнхард» були вбиті близько 1,7 млн осіб, здебільшого в трьох великих концтаборах на заході Польщі.

Нещодавнє вивчення вченими даних німецьких залізничних записів свідчить, що 1,5 млн жертв Голокосту, переважно польських євреїв, могли вбити в межах цієї операції всього за три місяці 1942 року, повідомляє видання Buzzfeed.

Хоча багато документів були знищені нацистами наприкінці війни, збереглися записи спеціальних поїздів, які використовувалися для депортування жертв до трьох основних таборів смерті в Польщі — Белжеця, Собібору та Треблінки.

Біоматематик Леві Стоун з Тель-Авівського університету (Ізраїль) проаналізував залізничні записи 480 депортацій, здійснених з 393 польських міст і гетто, щоб вперше розрахувати, скільки саме людей в місяць нацисти вбивали під час операції «Рейнхард».

«Коли я вперше проаналізував дані, я був повністю вражений, побачивши тримісячний пік», — розповів Стоун журналістам.

Водночас деякі історики звертають увагу на можливі неточності в підборі даних, використаних Стоуном для аналізу.

Так, історик Крістіан Герлах з Бернського університету (Швейцарія) зазначає, що записи залізниці можуть завищувати кількість перевезених спеціальними поїздами осіб, оскільки надто покладалися на усні свідчення.

На його думку, темпи вбивств жертв Голокосту не відрізнялися від аналогічних нацистських злочинів, таких як знищення майже 2 млн радянських військовополонених в 1941—1942 роках.

Нагадаємо, у березні 2018 року в Польщі скасували виступ мера ізраїльського міста Кір’ят-Бялік Елі Дукорські через згадку про причетність поляків до Голокосту.