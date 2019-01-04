Жертвами Голокоста стали 6 млн человек, фото: «Википедия»

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Racurs.ua

Жертвами Холокоста — систематического преследования и уничтожения евреев и ромов, а также других этнических и социальных общностей, в общем стали 6 млн человек. В частности, во время операции «Рейнхард» были убиты около 1,7 млн человек, в основном в трех крупных концлагерях на западе Польши.

Недавнее изучение учеными данных немецких железнодорожных записей свидетельствует, что 1,5 млн жертв Холокоста, преимущественно польских евреев, могли убить в рамках этой операции всего за три месяца 1942 года, сообщает издание Buzzfeed.

Хотя многие документы были уничтожены нацистами в конце войны, сохранились записи специальных поездов, которые использовались для депортации жертв в три основные лагеря смерти в Польше — Белжец, Собибор и Треблинка.

Биоматематик Леви Стоун из Тель-Авивского университета (Израиль) проанализировал железнодорожные записи 480 депортаций, осуществленных из 393 польских городов и гетто, чтобы впервые рассчитать, сколько именно людей в месяц убивали нацесты во время операции «Рейнхард».

«Когда я впервые проанализировал данные, я был полностью поражен, увидев трехмесячный пик», — рассказал Стоун журналистам.

Однако некоторые историки обращают внимание на возможные неточности в подборе данных, использованных Стоуном для анализа.

Так, историк Кристиан Герлах с Бернского университета (Швейцария) отмечает, что записи железной дороги могут завышать количество перевезенных специальными поездами лиц, поскольку слишком полагались на устные показания. По его мнению, темпы убийств жертв Холокоста не отличались от аналогичных нацистских преступлений, таких как уничтожение почти 2 млн советских военнопленных в 1941—1942 годах.

Напомним, в марте 2018 года в Польше отменили выступление мэра израильского города Кирьят-Бялик Эли Дукорськи из-за упоминания о причастности поляков к Холокосту.