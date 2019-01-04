Кровавое ДТП в Харькове: автошколу, в которой училась Зайцева, могут лишить аккредитации

Елена Зайцева, фото: «Новини дня»

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Автошколу, в которой училась подозреваемая в совершении кровавого ДТП на улице Сумской в Харькове 18 октября 2017 года Елена Зайцева, могут лишить аккредитации.

Правоохранители выявили факты ее отсутствия на ряде занятий во время учебного курса в этом заведении. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как оказалось, учебный курс в этом заведении длится 2−2,5 месяца. Зайцева училась в ней в период со 2 октября по 27 ноября 2015 года.

10 сентября 2018 года стало известно, что в этой автошколе прошли обыски и выемка документов.

В журнале учета занятий группы, в которой была Зайцева, указано, что она отсутствовала на пяти занятиях в период с октября по ноябрь 2015 года. Кроме того, в журнале указано, что Зайцева присутствовала 9 октября, однако в Госпогранслужбе отмечают, что в это время она находилась за пределами Украины.

В то же время в Министерстве образования сообщили правоохранителям, что заведение, в котором училась Зайцева, не является учреждением профессионального образования, не имеет соответствующей лицензии и не может выдавать документы государственного образца.

Поэтому, в связи с выявленными правонарушениями правоохранители обратились с запросами в соответствующие учреждения о лишении этой автошколы сертификата о государственной аккредитации.

Напомним, 19 декабря 2018 года суд продлил меру пресечения для Зайцевой еще на 60 суток. За решеткой она будет находиться как минимум до 15 февраля этого года.

Жертвами ДТП на улице Сумской стали шесть человек, еще пятеро были травмированы.