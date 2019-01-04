Борьба с загрязнением воздуха в Китае привела к неожиданному побочному эффекту

Смог в Китае, фото: Flickr

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Racurs.ua

Борьба с загрязнением воздуха, начатая в Китае в 2013 году, привела к неожиданным результатам.

За период с 2013-го по 2017 годы Китаю удалось на 40% уменьшить концентрацию в воздухе твердых частиц диаметром до 2,5 микрон. Эти частицы считаются наиболее вредными для здоровья, сообщает издание ScienceAlert.

Они содержатся в саже, дыму и пыли, откуда попадают в легкие, что вызывает долговременные проблемы со здоровьем, такие как астма и хронические заболевания дыхательных путей.

Однако, уменьшение их количества в воздухе вызвало значительное увеличение концентрации другого вредного для людей вещества — озона.

Хотя наличие озона в верхних слоях атмосферы, где он задерживает ультрафиолет, крайне необходимо для живых организмов, присутствие его у поверхности Земли наоборот, представляет значительную опасность для здоровья людей и в целом окружающей среды. Значительные концентрации озона приводят к росту числа респираторных заболеваний, а также могут нанести вред чувствительным видам растений.

Увеличение количества озона в воздухе в Китае исследователям из Гарвардского университета и Нанкинского университета информационных технологий удалось выявить, проанализировав данные из более чем тысячи станций мониторинга качества воздуха, расположенных в разных регионах этой страны. Особенно заметное увеличение количества озона в крупных мегаполисах Китая, таких как Пекин и Шанхай.

Что касается причин этого явления, то исследователи считают, что оно напрямую связано с соответствующим сокращением загрязнения воздуха твердыми частицами диаметром до 2,5 микрон. Дело в том, что эти частицы действуют как губка для химических веществ, которые способствуют образованию озона. Теперь, когда в воздухе Китая стало меньше мелких частиц, впитывать эти химические вещества стало некому, поэтому концентрация озона возрастает.

Исследователи отмечают, что Китаю необходимо разработать новые средства контроля загрязнения для уменьшения концентрации летучих органических соединений (ЛОС) и оксидов азота (NOx), чтобы решить эту проблему.

И ЛОС, и NOx выбрасываются во время сжигания ископаемого топлива, и пока ситуация в этой сфере не изменится, они будут способствовать генерации озона через химические реакции.

Напомним, недавно Европейское агентство по охране окружающей среды (EEA) сообщало, что уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ВОЗ.