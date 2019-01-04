Убийство сотрудника УГО: подозреваемого арестовали на 60 дней, прокуратура будет подавать апелляцию

Сегодня Печерский суд избрал меру пресечения для профессионального боксера Петра Очеретяного, фото: «Город Х»

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Сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для 36-летнего профессионального боксера Петра Очеретяного, которого подозревают в убийстве сотрудника Управления государственной охраны (УГО) 26-летнего Василия Хмелюка.

Суд решил арестовать Очеретяного на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 600 тыс. грн.

По словам представителя обвинения, прокуратура не удовлетворена решением суда, поскольку просила содержания под стражей без возможности внесения залога.

Прокурор отметил, что сразу после инцидента подозреваемый начал скрываться, в частности изменил внешность и выключил телефон. Но, когда понял, что «загнан в угол», решил сдаться правоохранителям.

Предварительной причиной смерти Хмелюка считается кровоизлияние в мозг и внутренняя черепно-мозговая травма.

Во время судебного заседания Очеретяный рассказал свою версию трагических событий, произошедших в ночь на 3 января на территории элитного жилого комплекса «Французский квартал» в Печерском районе Киева.

По его словам, он выгуливал двух своих собак. В это время появился легковой автомобиль, в котором находился Хмелюк и еще несколько человек. Из-за одного из животных между ним и Хмелюком возник спор. Очеретяный уверяет, что слышал в свою сторону угрозы, которые дали понять, что конфликт неизбежен. По его словам, когда Хмелюк потянулся рукой, чтобы достать что-то из своего кармана, он нанес ему удар, который оказался смертельным.

Обвиняемый уверяет — о том, что Хмелюк умер, он узнал на следующий день из СМИ и соцсетей, после чего, не имея намерения скрываться, решил сдаться правоохранителям и обратился к адвокату.

Напомним, сотрудник УГО скончался на месте инцидента, не приходя в сознание.