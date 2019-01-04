Вбивство співробітника УДО: підозрюваного заарештували на 60 днів, прокуратура подаватиме апеляцію

Сьогодні Печерський суд обрав запобіжний захід для професійного боксера Петра Очеретяного, фото: «Город Х»

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Сьогодні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для 36-річного професійного боксера Петра Очеретяного, якого підозрюють у вбивстві співробітника Управління державної охорони (УДО) 26-річного Василя Хмелюка.

Суд вирішив заарештувати Очеретяного на 60 днів з можливістю внесення застави на суму 600 тис. грн.

За словами представника звинувачення, прокуратура не задоволена рішенням суду, оскільки просила тримання під вартою без можливості внесення застави.

Прокурор наголосив, що підозрюваний відразу почав переховуватися, зокрема змінив зовнішність та вимкнув телефон. Але, коли зрозумів, що «загнаний в кут», вирішив здатися правоохоронцям.

Попередньою причиною смерті Хмелюка вважається крововилив в мозок та внутрішня черепно-мозкова травма.

Під час судового засідання Очеретяний розповів свою версію трагічних подій, які відбулися в ніч на 3 січня на території елітного житлового комплексу «Французький квартал» у Печерському районі Києва.

За його словами, він вигулював двох своїх собак. У цей час з’явився легковий автомобіль, в якому перебував Хмелюк та ще кілька чоловіків. Через одну з тварин між ним та Хмелюком виникла суперечка. Очеретяний запевняє, що чув у свій бік погрози, які дали зрозуміти, що конфлікт неминучий. За його словами, коли Хмелюк потягнувся рукою, щоб дістати щось зі своєї кишені, він завдав йому удару, який виявився смертельним.

Обвинувачений запевняє - про те, що Хмелюк помер, він дізнався наступного дня зі ЗМІ та соцмереж, після чого, не маючи наміру переховуватися, вирішив здатися правоохоронцям і звернувся до адвоката.

Нагадаємо, співробітник УДО помер на місці інциденту, не приходячи до тями.