Вбивство військовослужбовця Управління держохорони у Києві: з’явилися фото і прикмети підозрюваного (ВІДЕО)

На Печерську в Києві вбили військовослужбовця Управління держохорони. Фото: Інформатор

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Вбивство чоловіка сталося в ніч на 3 січня на території елітного житлового комплексу «Французький квартал» у Печерському районі Києва. Як з’ясувалося пізніше, 26-річний загиблий Василь Хмелюк був військовослужбовцем Управління державної охорони України.

За попередніми даними, коли загиблий на авто під’їхав до парковки, у нього стався конфлікт із чоловіком, який вигулював собак. Водій вийшов із машини, після чого опонент ударив його кулаком у голову, повідомляє NEWSONE із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Потерпілий впав і помер на місці, не приходячи до тями, а підозрюваний у вбивстві зник з місця події. Поліція здійснює поквартирний обхід мешканців ЖК.

Прикмети підозрюваного вже оприлюднено: розшукується чоловік кавказької зовнішності та спортивної статури з темною бородою. Зріст — приблизно 185 см. Був одягнений у темну спортивну куртку з чорним капюшоном і сині спортивні штани. Також на сторінці спільноти «Київ Оперативний» у Facebook з’явилося фото цієї людини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).