В Україні очікуються хуртовини, сніг з дощем та сильний вітер

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У більшості областей України сьогодні, 3 січня, і завтра, 4 січня, очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру та хуртовини, про це українців попередив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні на дорогах України, крім південних областей, спостерігається ожеледиця, в західних областях — поривчастий вітер до 20 м/с.

Завтра, 4 січня, майже по всій Україні випаде багато снігу, очікуються сильні хуртовини, але температура буде близько нуля або невеликий мороз, тому сніг буде мокрим, місцями з дощем. Очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця, приріст сніжного покриву на 15−20 см.

Погіршення погодних умов спостерігається внаслідок різкого переміщення активного циклону над Україною.

У Києві сьогодні, 3 січня, синоптики прогнозують сніг та ожеледицю на дорогах. Про це попередив прес-центр Київської міської державної адміністрації. У столиці сьогодні буде хмарно, пориви вітру можливі до 12 м/с, вдень температура повітря буде близько нуля. Киян закликають бути обережними, пересуваючись по місту, і пам’ятати, що ожеледиця небезпечна не лише на проїжджій частині, а й на тротуарах.

Нагадаємо, що прогнозував на сьогодні Укргідрометцентр.