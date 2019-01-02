Погода в Україні 3 січня: сніг очікується майже на всій території (КАРТА)

Погода в Україні 3 січня: очікується сніг. Фото: Москва.Центр

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Погода в Україні у четвер, 3 січня, буде похмурою. На території майже всіх областей, за винятком центральних і південно-східних, пройде сніг.

Стовпчики термометрів показуватимуть 2−4° градуси тепла вдень на півдні країни і до 1−3° градуси морозу в північних областях. Уночі в Україні очікується 1−5° градусів нижче нуля., вітер буде південно-західний 7−12 м/с, повідомляють в Укргідрометцентрі.

У Києві завтра теж очікується сніг. Температура повітря вночі становитиме 1−3° градуси морозу, а вдень до 1° тепла.

У Львові 3 січня буде хмарно, пройдуть опади у вигляді снігу. Температура повітря вночі опуститься до 5° морозу, вдень буде 1−3° нижче нуля.

У Дніпрі в четвер також буде хмарно. Вночі пройде сніг, вдень без опадів. Температура повітря вночі буде 1−3° градуси морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Погода в Одесі 3 січня буде похмурою, без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 1−3° морозу, вдень очікується 2−4° тепла.

У Харкові завтра буде хмарно, упродовж усієї доби падатиме сніг. Температура повітря вночі складе 1−3° морозу, вдень буде 0−2° тепла.

Геомагнітний стан у Києві 3 січня буде спокійним, невеликі магнітні збурення можливі лише в другій половині дня.

Як повідомляв «Ракурс», 4−5 січня в Україні очікуються хуртовини, можливе ускладнення руху на дорогах у східних і південних областях.