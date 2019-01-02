Шумахер в надійних руках: сім’я легенди автоспорту привітала фанатів із 50-річчям гонщика

Міхаель Шумахер, фото — Фейсбук

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Racurs.ua

Сім’я Міхаеля Шумахера виступила із заявою напередодні 50-річчя німецького гонщика.

Її текст з’явився на офіційній сторінці Міхаеля у Фейсбук.

«Не сумнівайтеся: Міхаель в надійних руках, ми робимо все можливе, щоб йому допомогти. Будь ласка, зрозумійте, ми зберігаємо конфіденційність щодо стану його здоров’я в його ж інтересах», — йдеться у заяві.

Рідні німецького пілота подякували всім, хто переживає за нього, а також привітали їх з Новим роком та із ювілеєм їхнього улюбленця — Шумахеру у четвер, 3 січня, виповниться 50 років.

У середині грудня світові ЗМІ повідомили про значне поліпшення стану Шумахера. Британська Daily Mail писала, що семиразовий чемпіон світу з перегонів у класі «Формула-1» почувається краще — легендарний німець буцімто вже не прикутий до ліжка і не приєднаний до апаратів штучного життєзабезпечення.

Міхаель досі є рекордсменом за кількістю чемпіонських титулів «Формули-1». Перші два — у 1994 і 1995 роках — він завоював ще в складі італійської команди «Бенеттон». У складі «Феррарі» німець завоював ще п’ять титулів і в 2012 році завершив кар'єру, пояснивши це відсутністю належної мотивації.

У грудні 2013 року німець отримав важку травму голови, катаючись на гірських лижах разом з сином у французьких Альпах. Автогонщик вилетів на непідготовлений схил, спіткнувся об камінь і вдарився у скелю. Шолом повинен був захистити спортсмена від серйозних пошкоджень, але встановлена на ньому камера зіграла фатальну роль.

У Шумахера стався крововилив в мозок, йому провели дві складні нейрохірургічні операції.

Нині пілот разом з рідними живе на березі Женевського озера. При цьому сім’я ретельно приховує від преси деталі стану Міхаеля, а допуск до нього мають лише найближчі друзі.

Лікування Шумахера вимагає серйозних коштів — щотижня для цього витрачається 50 тис. фунтів.