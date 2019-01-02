Нерухомість Продана заарештував суд

Нерухомість Мирослава Продана заарештував суд. Фото: Страна

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На нерухомість Мирослава Продана, колишнього виконуючого обов’язки голови Державної фіскальної служби України, суд наклав арешт.

Солом’янський райсуд Києва на початку грудня розглянув клопотання прокуратури, частково задовольнив його й арештувавши нерухоме майно Продана, повідомляють сьогодні «Українські новини», посилаючись на речника установи Яну Квітченко.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює Продана у незаконному збагаченні на 89 млн грн. Раніше вже згаданий Солом’янський суд відмовився взяти під варту колишнього очільника Фіскальної служби. САП оскаржила це рішення в апеляційній інстанції, проте там прокуратурі також відмовили у задоволенні скарги і рішення райсуду залишилося чинним.

Як повідомляв «Ракурс», Кабінет міністрів України у вересні 2018 року звільнив Продана з посади в. о. глави ДФС.