Насіров видав наказ про своє поновлення, фото — "Економічна правда"

https://racurs.ua/ua/n116201-nasirov-samoprogolosyv-sebe-kerivnykom-dfs-dokument.html

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Скандальний колишній керівник Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров власноруч підписав наказ про те, що приступив до виконання обов’язків голови ДФС.

Копію наказу, який підписано на фірмовому бланку ДФС, оприлюднили 27 грудня «Українські Новини».

Вихідні дані наказу у документі не вказані.

Насіров у наказі спочатку згадує про рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня, яке визнало незаконним його звільнення, а згодом пише про те, що він 27 грудня «приступив до виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби».

Водночас на офіційному сайті ДФС про цей наказ нічого не повідомляється, а в розділі «Керівництво ДФС» виконуючим обов’язки голови служби вказано Олександра Власова.

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив УНН, що уряд сьогодні не розглядав питання відновлення Насірова на посаді голови ДФС.

Нагадаємо, що після свого скандального відновлення на посаді Насіров має намір балотуватися на президентських виборах.