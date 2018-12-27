Податок на безпеку для туристів введуть у Туреччині. Фото: Хабар 24

https://racurs.ua/ua/n116200-podatok-na-bezpeku-dlya-turystiv-vvedut-u-turechchyni.html

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Податок на безпеку для іноземців, які прибувають до Туреччини з туристичною метою, введуть у країні з 1 січня 2019 року.

Кожен турист, який прилетить до країни, буде змушений сплатити 1,5 євро безпекового податку, повідомляє турецьке видання Hurriyet, передають УНН.

Спочатку пропонувалося запровадити податок на безпеку для туристів у розмірі 3 євро з особи, проте Асоціація туристичних агентств оскаржила таку ініціативу. Зрештою Міністерство культури і туризму Туреччини погодилося знизити розмір податку вдвічі — до 1,5 євро.

У відомстві також зазначили, що у 2019 році планують продовжити роботу щодо залучення ще більшої кількості іноземних туристів до Туреччини.

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби України, у 2018 році українці найчастіше подорожували до шести європейських країн, а також Єгипту та Туреччини.