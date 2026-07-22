Податок на відбудову може замінити військовий збір після війни. Фото:

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Податок на відбудову України може замінити 5%-вий військовий збір після війни.

Після продовження дії 5% ставки військового збору на три роки після завершення воєнного стану Кабінет міністрів має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень. Обговорюється запровадження податку на відновлення, який може замінити військовий збір. Про це йде мова в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Після продовження дії 5% ставки військового податку на три роки після закінчення дії воєнного стану ми забезпечимо, щоб доходи не зменшилися після втрати чинності цим заходом. Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є запровадження податку на відновлення замість військового податку, який ми включимо до законодавства, що регулює перехід від воєнного стану, — йдеться в повідомленні.

У меморандумі не прописані деталі щодо нового податку чи механізму, як він працюватиме.

Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський підписав № 15110, який був однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду і повинен фінансувати не лише армію, але й відбудову та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Цей закон продовжив дію військового збору на три роки після завершення війни. Передбачалося, що в Бюджетному кодексі створять окремий спеціальний фонд, куди спрямовуватимуться кошти від військового збору.

Днями Міжнародний валютний фонд виділив Україні приблизно 690 млн дол., а Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).