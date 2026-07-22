Логістична компанія Maersk призупиняє роботу в Чорноморському порту. Фото:

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Логістична компанія Maersk призупиняє роботу в Чорноморському порту.

Один із найбільших контейнерних перевізників світу Maersk тимчасово припиняє сервіс через Чорноморський рибний порт. Оператор компанії більше не має можливості продовжувати сервіс до України через поточну безпекову ситуацію у Чорному морі. Про це компанія Maersk повідомила у Telegram.

У зв’язку з цим наш сервіс через Чорноморський рибний порт тимчасово призупиняється до подальшого повідомлення, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судна, які прямували до Одеської області, прибуватимуть тепер у румунський порт Констанца. Водночас судно MEDKON MIRA V.629S з імпортним вантажем, яке мало розвантажитися в Чорноморську, вже перенаправили у Констанцу.

Нагадаємо, 19 липня росіяни завдали удару поблизу Одесу по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ». Загинули 10 осіб.