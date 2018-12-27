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Налог на безопасность для туристов введут в Турции. Фото: Хабар 24

Налог на безопасность для туристов введут в Турции

27 дек 2018, 17:11
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Налог на безопасность для иностранцев, прибывающих в Турцию с туристической целью, введут в стране с 1 января 2019 года.

Каждый прилетевший в страну турист должен будет уплатить 1,5 евро налога на безопасность, сообщает турецкое издание Hurriyet, передают УНН.

Сначала предлагалось ввести такой налог для туристов в размере 3 евро с человека, однако Ассоциация туристических агентств обжаловала эту ​​инициативу. В итоге Министерство культуры и туризма Турции согласилось снизить размер налога вдвое — до 1,5 евро.

В ведомстве также отметили, что в 2019 году планируют продолжить работу по привлечению еще большего количества иностранных туристов в Турцию.

Напомним, по данным Госпогранслужбы Украины, в 2018 году украинцы чаще всего путешествовали в шесть европейских стран, а также в Египет и Турцию.


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