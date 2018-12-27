Больше всего украинцы любят отмечать зимние праздники

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Racurs.ua

Любимыми праздниками украинцев являются Рождество, Пасха и Новый год, сообщил 27 декабря Киевский международный институт социологии (КМИС).

Социологи обнародовали результаты опроса общественного мнения и сгруппировали праздники в рейтинге популярности украинцев следующим образом:

Рождество Христово — 82,2%

Пасха — 81,7%

Новый год — 75,3%

Международный женский день — 42,9%

Троица — 37,2%

День Победы — 35%

День Независимости Украины — 22%

День защитника Украины — 14,4%

День международной солидарности трудящихся — 10,8%

День Конституции — 8,2%

Социологи отмечают, что украинцы в последнее время стали больше отмечать День независимости, а также День защитника Украины. Несколько уменьшилась доля населения, для которой среди любимых праздников был Международный женский день.

Отношение к религиозным праздникам в среднем мало отличается для разных возрастных категорий. Для женщин большее значение имеют религиозные праздники и Международный женский день. Рождество и Пасха несколько более популярны среди людей с меньшим образованием.

Международный женский день в среднем менее популярен среди людей с незаконченным средним образованием (32,3%).

Новый год является более популярным у молодежи, его меньше отмечают украинцы старше 70 лет.

День независимости и День защитника Украины больше нравится гражданам до 50 лет.

Наибольшее количество тех, кто считает важными религиозные праздники, сконцентрировано в западных областях. Новый год является самым популярным праздником в восточных областях (89%). На западе страны его указали любимым только 55% опрошенных.

КМИС проводил опрос 26 октября — 4 ноября 2018 года. В 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма, спросили мнение 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.