Погода в Украине на 28 декабря: на всей территории ожидаются дожди с мокрым снегом (КАРТА)

Погода в Украине на 28 декабря: на территории всей страны ожидаются осадки. Фото: ТСН

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Погода в Украине в пятницу, 28 декабря, ожидается пасмурная, на всей территории пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в центральных и западных областях столбики термометра не опустятся ниже 1° тепла, а вот в восточной части страны ожидаются морозы.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в большинстве центральных и западных областей будут колебаться от 1° до 5° тепла, а в восточных областях — от 1° до 7° мороза. Ветер западный 5−10 м/с.

В Киеве завтра будет пасмурно, ночью без осадков, а днем ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет от 1° до 3° мороза, а днем 2- 4° тепла.

Во Львове в пятницу также ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2° тепла, а днем от 3 до 5° выше нуля.

28 декабря в Одессе будет идти дождь. Температура воздуха ночью ожидается от 1° мороза до 1° тепла, днем столбики термометров будут находиться на отметке 3−5° тепла.

В Днепре ночью будет холодно и без осадков, температура воздуха — от 4° до 6° ниже нуля. Днем ожидается мокрый снег с дождем, термометры будут показывать от 1° до 3° градусов мороза.

В Харькове завтра будет пасмурно, ночью без существенных осадков, днем синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11° до 13° ниже нуля, днем столбики термометра покажут 5−7° градусов мороза.

В Карпатах 28 декабря ожидаются осадки в виде дождя, температура воздуха будет колебаться от 2° до 3° тепла.

Геомагнитное состояние в Киеве 28 декабря будет относительно спокойным, только во второй половине дня возможна слабая геомагнитная буря.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Карпатах удерживается опасность схода лавин. Синоптики предупреждают о дальнейшей снеголавинной опасности третьего уровня в высокогорье восточной части Закарпатской области.