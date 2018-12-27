Погода в Україні на 28 грудня: на всій території очікуються дощі з мокрим снігом (КАРТА)

Погода в Україні на 28 грудня: на території всієї країни очікуються опади. Фото: ТСН

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Погода в Україні у п’ятницю, 28 грудня, очікується похмура, на всій території пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень у центральних і західних областях стовпчики термометра не опустяться нижче 1° тепла, а от у східній частині країни очікуються морози.

Згідно з прогнозами синоптиків, температура повітря в більшості центральних і західних областей становитиме від 1 ° до 5 ° тепла, а в східних областях — від 1 ° до 7 ° морозу. Вітер буде західний 5−10 м/с.

У Києві завтра буде хмарно, вночі без опадів, а вдень очікується мокрий сніг із дощем. Температура повітря становитиме від 1 ° до 3 ° морозу, а вдень 2−4 ° тепла.

У Львові в п’ятницю також очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 2 ° тепла, а вдень від 3 до 5 ° вище нуля.

28 грудня в Одесі дощитиме. Температура повітря вночі коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла, вдень стовпчики термометрів перебуватимуть на позначці 35° тепла.

У Дніпрі вночі буде холодно й без опадів, температура повітря буде від 4° до 6° нижче нуля. Вдень очікується мокрий сніг із дощем, термометри показуватимуть від 1° до 3° градусів морозу.

У Харкові завтра буде хмарно, вночі без істотних опадів, вдень синоптики прогнозують сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від 11° до 13° нижче нуля, вдень стовпчики термометра покажуть 5−7° градусів морозу.

У Карпатах 28 грудня очікуються опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 2° до 3° тепла.

Геомагнітний стан у Києві 28 грудня буде відносно спокійним, тільки у другій половині дня можлива слабка геомагнітна буря.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Карпатах утримується небезпека сходу лавин. Синоптики попереджають про подальшу сніголавинну небезпеку третього рівня у високогір’ї східної частини Закарпатської області.