Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні та лавинну небезпеку в Карпатах (КАРТА)

В Україні очікується складна погода. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

В Україні 27 грудня прогнозуються складні погодні умови. Очікується сніг та температура повітря від 3° морозу до 3° тепла.

За даними українського Гідрометцентру, на українських автошляхах очікується ожеледиця. Вранці можливі пориви вітру до 15−20 м/с.

Рятувальники попередили, що такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях. Крім того, негода може ускладнювати роботу комунальників.

У Карпатах 27 грудня утримується небезпека сходження лавин. Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку третього рівня у високогір’ї східної частини Закарпатської області.

Помірна снiголавинна небезпека другого рівня очікується у горах західної та центральної частини Закарпатської області, високогір’ї Івано-Франківської області та горах Львівської області.

Нагадаємо, в новорічну ніч в Україні очікується доволі різноманітна погода. В окремих регіонах прогнозують опади й плюсову температуру, в інших — до 7º морозу.