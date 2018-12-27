Американський мандрівник став першою людиною, яка самотужки перетнула Антарктиду (ФОТО)

Колін О’Бреді, фото: Instagram, colinobrady

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Американський мандрівник Колін О’Бреді став першою людиною, яка самотужки перетнула Антарктиду.

Маршрут довжиною 1,5 тис. км 33-річний О’Бреді подолав за 54 дні, повідомляє BBC.

Експедиції ентузіастів й раніше перетинали Антарктиду, проте вони використовували технічні засоби чи допомогу ззовні, таку як заздалегідь встановлені продуктові склади.

О’Бреді міг покладатися лише на себе та продукти й спорядження загальною вагою 170 кг, яке він тягнув на санях.

«Я тягнув санчата вагою майже 375 фунтів (170 кг) протягом 12−13 годин на день через найхолодніше та найжорсткіше місце в світі», — зазначає О’Бреді.

За його словами, він втратив стільки ваги, що наручні годинники почали зісковзувати з рук й тепер мандрівник боїться дивитися на своє тіло без одягу.

Зазначається, що останні 130 км він подолав за 32 години.

Одночасно з О’Бреді свою спробу самотужки підкорити Антарктиду здійснює 49-річний капітан британської армії Льюїс Радд. Обидва чоловіки висадилися на шельфовому льодовику Фільхнера в Західний Антарктиді 3 листопада й рушили кожен своїм маршрутом. Подорож Радда просторами Антарктиди ще триває.

За словами О’Бреді, на Південному полюсі він бачив ознаки присутності поряд полярників, проте умови його експедиції Антарктидою забороняли отримувати будь-яку сторонню допомогу.

Зараз в Антарктиді полярний день. Як розповів мандрівник, сонячне світло протягом усієї доби було незвичним і дезорієнтувало.

«Але я дійсно люблю його», — додає О’Бредлі, зазначаючи, що це дозволяло йому заряджати сонячні батареї.

Нагадаємо, нещодавно в Антарктиді за спробу умисного вбивства затримали російського полярника.