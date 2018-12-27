Американский путешественник стал первым человеком, самостоятельно пересекшим Антарктиду (ФОТО)

Колин О’Бреди в Антарктиде, фото: Instagram, colinobrady

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Американский путешественник Колин О’Бреди стал первым человеком, который в одиночку пересек Антарктиду.

Маршрут длиной 1,5 тыс. км 33-летний О’Бреди преодолел за 54 дня, сообщает BBC.

Экспедиции энтузиастов и раньше пересекали Антарктиду, однако они использовали технические средства или помощь извне, такую как заранее установленные продуктовые склады.

О’Бреди мог полагаться только на себя, а также продукты и снаряжение общим весом 170 кг, которое он тянул на санках.

«Я тянул санки весом почти 375 фунтов (170 кг) в течение 12−13 часов в день через самое холодное и жесткое место в мире», — отмечает О’Бреди.

По его словам, он потерял столько веса, что наручные часы стали соскальзывать с рук и теперь путешественник боится смотреть на свое тело без одежды.

Отмечается, что последние 130 км он преодолел за 32 часа.

Одновременно с О’Бреди свою попытку самостоятельно покорить Антарктиду осуществляет 49-летний капитан британской армии Льюис Радд. Оба путешественника высадились на шельфовом леднике Фильхнера в Западный Антарктиде 3 ноября и пошли каждый своим маршрутом. Путешествие Радда просторами Антарктиды еще продолжается.

По словам О’Бреди, на Южном полюсе он видел признаки присутствия рядом полярников, однако условия его экспедиции Антарктидой запрещали получать любую постороннюю помощь.

Сейчас в Антарктиде полярный день. Как рассказал путешественник, круглосуточный солнечный свет был необычным и дезориентировал.

«Но я действительно люблю его», — добавляет О’Бредли, отмечая, что это позволяло ему заряжать солнечные батареи.

Напомним, недавно в Антарктиде за попытку умышленного убийства задержали российского полярника.