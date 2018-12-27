Станции Tesla Superchargers появятся в Украине

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Racurs.ua

Основатель компаний Tesla (Тесла) и SpaceX (Спейс Икс) Илон Маск анонсировал появление в Украине станций для подзарядки автомобилей на электродвигателях.

Как отметил Маск на своей странице в Twitter, станции будут находиться по всей Европе, в том числе и на территории Украины.

«Supercharger охватит 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции», — говорится в сообщении.

По словам основателя «Теслы», сеть станций Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по Соединенных Штатах Америки, большой части Европы, Канаде и Китаю.

Ранее сообщалось, что в 2017 году основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявлял, что не против взяться за внедрение проектов сохранения возобновляемой энергии в Украине.

Напомним, 18 декабря Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Строительство тоннеля протяженностью 1,14 мили (примерно 1,84 км) обошлось в 10 млн долл. Тоннель проходит под городком Хоторн в агломерации Лос-Анджелеса. Попасть в него можно через парковку штаб-квартиры SpaceX.