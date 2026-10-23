Дональд Трам заявил, что Илон Маск восстановил скорость работы Starlink в Украине. Фото:

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Starlink в Україні вже повинен працювати у звичайному режимі.

Власник SpaceX Ілон Маск відновив швидкість роботи військової версії супутникової системи Starlink в Україні. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у розмові з журналістами, трансляцію якої вів Білий дім.

Водночас американський лідер не відповів на питання журналістів, чи особисто телефонував мільярдеру із прохання відновити роботу системи.

Я не хочу коментувати, чи телефонував я, чи хтось інший. Головне те, що він її повернув, — сказав він.

Глава США також наголосив, що має «дуже добрі» стосунки з Маском.

Влада України наразі не повідомляла про повне скасування обмежень.

Нагадаємо, в ніч проти 14 жовтня робота терміналів Starshield в Україні була обмежена без будь-яких попереджень. Вони переставали працювати на швидкості 160 км/год., що ускладнило перехоплення реактивних «Шахедів».

Видання Wall Street Journal повідомило, що американський бізнесмен Ілон Маск особисто наказав обмежити Україні військовий пакет супутникового зв’язку Starshield.