Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу Starlink для України. Фото:

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Американський бізнесмен Ілон Маск особисто наказав обмежити Україні військовий пакет супутникового зв’язку Starshield.

І засновник SpaceX Маск, і президент США Дональд Трамп «висловлювали гнів» у бік України, яка атакувала російські НПЗ. Після цього Маск наказав обмежити швидкість, на якій працюють термінали в Україні. Він міг не обговорювати це з главою Білого дому. Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

За словами деяких джерел, Маск і Трамп обговорили обмеження вже після того, як про це стало відомо публічно. Утім інше джерело вказує, що обговорення відбулося до запровадження обмеження.

Зазначається, що після того, як в Україні «загальмував» Starlink, представники компанії SpaceX зв’язалися з адміністрацією Білого дому, щоб домовитися про спільне розуміння ситуації та реакцію на неї.

Частина американських чиновників розповіла, що Маск діяв самостійно і Трамп не наказував йому це робити. Однак інші джерела стверджують, що мільярдер спершу говорив з політиками й самим Трампом, а потім уже запровадив обмеження.

Нагадаємо, міністрів війни США Піт Гегсет заявив, що керівництво Сполучених Штатів не давало жодних розпоряджень щодо обмеження роботи Starlink/Starshield для України, а політика Вашингтону щодо Києва не змінювалася.

Джерело: Wall Street Journal