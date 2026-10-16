Tesla представила електрокар Roadster з ракетними двигунами від SpaceX. Скріншот

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Компанія Tesla представила серійну версію електроавтомобіля Roadster.

У ході презентація автівка виїхала на C-подібну рампу, зупинилася паралельно землі, а потім зістрибнула із вершини конструкції та зависла у повітрі перед м’якою посадкою. У салоні авто перебував гуманоїдний робот Optimus, але всі маневри виконувалися автоматично, бо були запрограмовані. Відповідні відео Tesla опублікувала в YouTube.

Зазначається, що авто обладнали ракетними двигунами від SpaceX. Саме сопла відповідають за стрибки та м’яке приземлення машини. А спеціальна система вентиляторів та заземлення викачує повітря з-під днища машини й створює потужну притискну силу. Завдяки цьому авто може перебувати у повітрі догори колесами навіть у нерухомому стані.

Очікується, що на конвеєр Roadster поставлять у 2028 році.

Нагадаємо, нідерландські студенти розробили екологічний автомобіль VENTRA, який обладнаний механізмом вловлювання шкідливих частинок від шин та гальм під час руху.