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Ракурс
Вблизи храма святого Дионисия в Афинах прогремел взрыв. Фото: flickr.com

В центре Афин возле храма святого Дионисия взорвалась бомба, пострадал полицейский

27 дек 2018, 09:28
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В результате срабатывания взрывного устройства возле одного из храмов в столице Греции ранение получил сотрудник полиции.

Как сообщает Daily Star, бомба взорвалась вблизи церкви святого Дионисия в районе Колонаки в центре Афин. Пострадал полицейский, который приблизился к взрывному устройству. У него диагностировали легкие ранения рук и головы, он находится в военном госпитале.

Взрывной волной разбросало мусорные баки и повалило припаркованные мотоциклы.

По информации отдельных греческих СМИ, ранение получил и церковный сторож, который находился рядом с пострадавшим полицейским.

Бомбу неизвестные злоумышленники поместили в металлический ящик у входа в церковь.

Напомним, 26 декабря в лаборатории Пекинского транспортного университета во время проведения научного эксперимента прогремел взрыв. В результате инцидента погибли три студента.

Источник: Ракурс


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