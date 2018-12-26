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Ракурс
Взрыв в университете Пекина: есть погибшие. Фото: RT

Взрыв в университете Пекина: есть погибшие (ВИДЕО)

26 дек 2018, 11:52
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Сильный взрыв с последующим пожаром произошел сегодня, 26 декабря, в химической лаборатории китайского университета. В результате неудачного эксперимента погибли три студента.

Взрыв произошел в лаборатории Пекинского транспортного университета во время проведения научного эксперимента. Об этом сообщает в Twitter издание CGTN.

Известно, что студенты учебного заведения проводили опыт по очистке сточных вод.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце ноября 2018 года в северной китайской провинции на автозаводе произошел взрыв, в результате которого были повреждены более 40 домов, погибли два человека и 24 были ранены.


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