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Взрыв в университете Пекина: есть погибшие. Фото: RT
Взрыв в университете Пекина: есть погибшие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116117-vzryv-v-universitete-pekina-est-pogibshie-video.htmlRacurs.ua
Сильный взрыв с последующим пожаром произошел сегодня, 26 декабря, в химической лаборатории китайского университета. В результате неудачного эксперимента погибли три студента.
Взрыв произошел в лаборатории Пекинского транспортного университета во время проведения научного эксперимента. Об этом сообщает в Twitter издание CGTN.
Известно, что студенты учебного заведения проводили опыт по очистке сточных вод.
Как ранее сообщал «Ракурс», в конце ноября 2018 года в северной китайской провинции на автозаводе произошел взрыв, в результате которого были повреждены более 40 домов, погибли два человека и 24 были ранены.