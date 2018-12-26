Россия не помогает арестованному в США агенту Бутиной, задолжавшей адвокатам 500 тыс. долларов

Мария Бутина, фото — МК

https://racurs.ua/n116116-rossiya-ne-pomogaet-arestovannomu-v-ssha-agentu-butinoy-zadoljavshey-advokatam-500-tys-dollarov.html

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Правительство РФ не помогает семье арестованной в США шпионки Марии Бутиной.

Долги ее семьи за услуги адвоката достигли почти полмиллиона долларов, а российские власти отстранились от помощи лицу, которое действовало в их интересах, сообщил в Твиттере 26 декабря российский журналист Василий Максимов.

Он побывал на пресс-конференции Валерия Бутина, отца арестованной россиянки.

«Был на пресс-конференции отца Бутина. Он жалуется, что российские власти и МИД копейки не дали, а они должны адвокатам уже около полумиллиона долларов. Те создали фонд, но пожертвования тоже мало. А Бабченко же говорил: «Родина всегда тебя бросит, сынок», — написал Максимов.

Эти слова журналиста подтвердил отец арестованной россиянки Валерий Бутин в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир». Он заявил, что долг за работу адвоката составляет 30 млн рублей (433 тыс. долл.).

«Это действительно большой долг. Процесс политизирован, отсюда и такие большие расценки. С июля адвокат Роберт Дрисколл не счел для себя возможным отказаться от ведения дела Марии, поэтому в течение длительного времени практически работает без аванса», — сказал отец арестованной россиянки.

Он также отметил, что создан фонд Марии Бутиной, в который просят перечислять деньги для ее поддержки.

«Адвокат понимает, что в семье нет таких средств. В США жертвуют люди, контактировавшие с Марией, простые люди», — объяснил Бутин.

Валерий Бутин сообщил, что адвокат рассчитывает на освобождение своей клиентки уже в январе.

Ранее во время итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что Бутина «не выполняла в США никаких государственных задач».

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля, накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Россиянке инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждали, что 30-летняя Бутина проводила такую ​​деятельность, не будучи зарегистрированной агентом иностранного государства.

Мария пошла на сделку с американским правосудием и 13 декабря признала себя виновной в сговоре в интересах России. Она назвала имя своего куратора из России и готовилась признать вину.

Бутина проникла в американские политические круги с помощью своего бойфренда — американского консервативного политика Республиканской партии Пола Эриксона.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал готовность Бутиной сотрудничать со следствием так: «Это ее судьба, ее решения».