Буксир РБТ-18, фото: ATR

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В порту оккупированной Россией Керчи затонул буксир РБТ-18, зарегистрированный в Ростове-на-Дону.

Инцидент произошел в ночь на 25 декабря, сообщает издание «ПортНьюс».

Отмечается, что РБТ-18, который находился у причала № 6 Керченского морского торгового порта, из-за погодных условий попросил разрешения перебраться в Керченский морской рыбный порт в сопровождении буксира.

Когда к нему прибыл морской буксир «Гандвик», РБТ-18 уже стоял полузатопленным, а его команда перебралась на причал. Из-за тяжелых погодных условий (сильный ветер и высокие волны), «Гандвик» не мог подойти к буксиру. Спустя некоторое время РБТ-18 затонул у причала.

Отмечается, что в результате затопления корабля никто не пострадал.

Это был не единственный морской инцидент в оккупированном Крыму 25 декабря. Так, в Александрийской бухте Севастополя вечером того же дня оторвался от пирса и сел на мель промышленный бот «Топаз». Отмечается, что никого из 12-ти человек экипажа бота на его борту в настоящее время нет.

Напомним, среди судов, которые блокировали проход Керченского пролива кораблями ВМС Украины в конце ноября, был и буксир «Гандвик».