Буксир РБТ-18, фото: ATR

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В порту окупованої Росією Керчі затонув буксир РБТ-18, який зареєстрований у Ростові-на-Дону.

Інцидент стався в ніч на 25 грудня, повідомляє видання «ПортНьюс».

Зазначається, що РБТ-18, який перебував біля причалу № 6 Керченського морського торгового порту, через погодні умови попросив дозволу перебратися до Керченського морського рибного порту в супроводі буксира.

Коли до нього прибув морський буксир «Гандвік», РБТ-18 вже стояв напівзатопленим, а його команда перебралася на причал. Через важкі погодні умови (сильний вітер та високі хвилі), «Гандвік» не міг підійти до буксира. Через деякий час РБТ-18 затонув біля причалу.

Зазначається, що внаслідок затоплення корабля ніхто не постраждав.

Це був не єдиний морський інцидент в окупованому Криму 25 грудня. Так, в Александрійській бухті Севастополя ввечері того ж дня відірвався від пірса та сів на мілину промисловий бот «Топаз». Зазначається, що нікого з 12-ти осіб екіпажу бота на його борту наразі немає.

Нагадаємо, серед суден, які блокували прохід Керченської протоки кораблями ВМС України наприкінці листопада, був і буксир «Гандвік».