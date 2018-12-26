Ракетні комплекси «Стугна-П», «Вільха» та крилата ракета «Нептун»: здобутки українського ОПК у 2018 році (ФОТО, ВІДЕО)

Крилата ракета "Нептун" / Фото: “Укроборонпром”

https://racurs.ua/ua/n116114-raketni-kompleksy-stugna-p-vilha-ta-krylata-raketa-neptun-zdobutky-ukrayinskogo-opk-u-2018.html

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Впродовж 2018 року підприємства «Укроборонпрому» передали Збройним силам та іншим силовим структурам понад 2,5 тис. одиниць високоточного озброєння, повідомляє прес-служба держконцерну.

Зокрема, київське конструкторське бюро «Луч» налагодило серійне виробництво ракетних комплексів «Стугна-П», «Корсар» та «Бар'єр», які вже використовують українські військові. Переносний ПТРК «Стугна-П» призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей на відстані до 5 км. Наведення ПТРК здійснюється за допомогою лазерного променя.

Український аналог американських FGM-148 Javelin — легкий переносний ракетний комплекс «Корсар» знищує ворожі цілі на відстані до 2,5 км.

Ракетний комплекс «Вільха» був повністю сконструйований з українських комплектуючих. Цей ракетний комплекс вважається одним із передових розробок бюро «Луч».

Крилата ракета «Нептун» під час нещодавніх випробувань знищила надводну ціль на відстані 280 км.

Науково-виробничий комплекс «Прогрес» цьогоріч завершив роботи над модернізацією «розумного» 152-мм снаряду «Квітник», який здатен влучити у ціль на відстані до 20 км.

Окрім цього, у 2018 році «Укроборонпром» розпочав створення комплексу підприємств боєприпасної галузі. Найближчими роками буде проведено закупівлі високоточних верстатів та іншого обладнання для серійного виробництва. Йдеться передусім про «Шосткинський казенний завод „Імпульс“», «Зірка» та ДНДІ Хімічних продуктів.