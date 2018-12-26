Китобійний промисел в Японії відновлять у 2019 році

Китобійний промисел у Японії буде відновлено у 2019 році. Фото: nashzeleniymir.ru

https://racurs.ua/ua/n116112-kytobiynyy-promysel-u-yaponiyi-vidnovlyat-u-2019-roci.html

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Уряд Японії ухвалив рішення про вихід із Міжнародної китобійної комісії (МКК) і відновлення комерційного китобійного промислу.

Член японського уряду Йошіхіде Суга повідомив, що з липня 2019 року Японія відновить комерційне полювання на китів, передає AFP.

За словами урядовця, Японія відновить китобійний промисел лише у територіальних водах і не займатиметься виловом китів у водах Антарктики чи південної півкулі. Вихід із комісії дасть право Японії полювати на малого смугача та інших китів, які на даний час охороняються МКК.

Проте не всі японці схвалюють це рішення. Групи активістів-захисників тварин і Greenpeace Japan розкритикували вихід країни з комісії. За словами виконавчого директора Greenpeace Japan Сема Аннеслі, цей крок ставить під загрозу збереження майбутнього океанів.

Нагадаємо, що Японію часто критикували за вилов китів у великих обсягах у водах Антарктики нібито у наукових цілях, що було дозволено у рамках китобійної комісії.

Між тим, влітку ісландська китобійна компанія вперше за 40 років вбила гігантського синього кита, який перебуває на межі зникнення.