Китобойный промысел в Японии возобновят в 2019 году

Китобойный промысел в Японии будет возобновлен в 2019 году. Фото: nashzeleniymir.ru

https://racurs.ua/n116112-kitoboynyy-promysel-v-yaponii-vozobnovyat-v-2019-godu.html

Racurs.ua

Правительство Японии приняло решение о выходе из Международной китобойной комиссии (МКК) и восстановлении коммерческого китобойного промысла.

Член японского правительства Йошихиде Суга сообщил, что с июля 2019 года Япония возобновит коммерческую охоту на китов, передает агентство AFP.

По словам чиновника, Япония возобновит китобойный промысел только в своих территориальных водах и не будет заниматься отловом китов в водах Антарктики или южного полушария. Выход из комиссии даст право Японии охотиться на маленького полосатика и других китов, которые в настоящее время охраняются МКК.

Однако не все японцы одобряют это решение. Группы активистов-защитников животных и Greenpeace Japan раскритиковали выход страны из комиссии. По словам исполнительного директора Greenpeace Japan Сэма Аннесли, этот шаг ставит под угрозу сохранение будущего океанов.

Напомним, что Японию часто критиковали за вылов китов в больших объемах в водах Антарктики якобы в научных целях, что было разрешено в рамках китобойной комиссии.

Между тем, летом исландская китобойная компания впервые за 40 лет убила гигантского синего кита, который находится на грани исчезновения.