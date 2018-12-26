Стало известно, сколько зарабатывают следователи Госбюро расследований

ГБР заработало с конца ноября 2018 года, фото - 5 канал

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Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) зарабатывает в среднем 42,7 тыс. грн.

«Начисленная средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 42 700 грн», — говорится в ответе ГБР на запрос УНН.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что следователи прокуратуры не смогли получить надлежащих премий вследствие организационных трудностей. В связи с началом работы ГБР следователи прокуратуры перестали быть приравненными к прокурорам.

Следователи жаловались Луценко на то, что после официального запуска ГБР их «лишили гарантий независимости».

В конце ноября 2018 года 300 следователей ГБР приняли присягу и приступили к работе.

В начале декабря главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что сотрудники Государственного бюро расследований в Донецкой области самоустранились от фиксации военного преступления. Тогда речь шла об избиении военнослужащего вблизи поселка Верхнеторецкое в военной части.