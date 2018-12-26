Стало відомо, скільки заробляють слідчі Держбюро розслідувань

ДБР запрацювало з кінця листопада 2018 року, фото — 5 канал

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Слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) заробляє в середньому 42,7 тис. грн.

«Нарахована середня місячна заробітна плата слідчого Державного бюро розслідувань складає 42 700 грн», — йдеться у відповіді ДБР на запит УНН.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що слідчі прокуратури не змогли отримати належних премій внаслідок організаційних труднощів. У зв’язку з початком роботи ДБР слідчі прокуратури перестали бути прирівняними до прокурорів. Слідчі скаржилися Луценку на те, що після офіційного запуску ДБР їх «позбавили гарантій незалежності».

Наприкінці листопада 2018 року 300 слідчих ДБР склали присягу і розпочали роботу.

На початку грудня головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляв, що співробітники Державного бюро розслідувань у Донецькій області самоусунулися від фіксації військового злочину. Тоді йшлося про побиття військовослужбовця поблизу селища Верхньоторецьке у військовій частині.